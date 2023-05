Scambio super con Demme: il Napoli chiude per un Big del campionato italiano

Il Napoli può chiudere a breve una super operazione che porterebbe via Demme, ma con l’arrivo di un grande centrocampista seguito da tempo

La stagione del Napoli non è ancora finita. Ci sono altre due partite da giocare, rispettivamente contro Bologna e Sampdoria. L’obiettivo di Luciano Spalletti è quello di arrivare a 92 punti e battere il record di Maurizio Sarri della stagione 2017/18 di 91. E’ chiaro, però, che si tratta soltanto di un record. I partenopei hanno già vinto lo Scudetto da diverse settimane e ogni partita che giocano diventa una festa ed entrano in simbiosi con il proprio pubblico. In attesa di capire quale sarà il futuro di Spalletti e Giuntoli, il club si sta già muovendo su un nuovo obiettivo.

Vanno trovati dei rinforzi seri per il centrocampo, soprattutto per allungare la panchina. Lobotka, Anguissa e Zielinski sono insostituibili, anche se il polacco dovrà discutere il rinnovo. Ma Ndombele a fine stagione andrà via, verosimilmente anche Demme e Gaetano. Ecco perché il Napoli si muove per trovare delle valide alternative, cercando di diminuire il meno possibile la qualità con cui i titolari hanno abituato il pubblico e il club.

Uno dei giocatori maggiormente seguiti nella scorsa sessione di mercato estiva è stato Antonin Barak, che potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con Diego Demme.

Napoli, ritorno di fiamma per Barak: occhio a Demme

Antonin Barak era uno dei candidati per la sostituzione di Piotr Zielinski o Fabian Ruiz nell’estate 2022. Alla fine, Giuntoli ha puntato su Ndombele, ma la prossima estate potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il centrocampista ceco. Per convincere la Fiorentina a lasciare andar via Barak, il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Diego Demme, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Quest’anno ha trovato pochissimo spazio in maglia azzurra anche per alcuni problemi fisici e per lo straordinario campionato di Lobotka: solo 6 presenze in Serie A.

Barak è considerato uno dei migliori nel suo ruolo dal Napoli. Adesso è concentrato sul percorso della Fiorentina in questo finale di stagione con la data cerchiata in rosso del 7 giugno, ovvero la finale di Conference League. La viola apprezza Demme e potrebbe cedere alla tentazione di imbastire uno scambio, mentre il centrocampista ceco rappresenterebbe una valida alternativa ai tre titolarissimi del club partenopeo. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma De Laurentiis si sta muovendo su più fronti per costruire una squadra ancor più competitiva.