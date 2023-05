Pazzesco Napoli, notizia da non credere dall’estero sulla cessione di Osimhen

Uno dei nodi da scegliere in casa Napoli è quello relativo al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato tra i maggiori fautori dello scudetto vinto dagli azzurri, grazie a 23 reti in campionato, tutte pesantissime. La grande stagione disputata ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei, tra cui il Bayern Monaco che dopo l’addio di Robert Lewandowski è alla ricerca di un bomber che possa raccogliere l’eredità del polacco.

Osimhen in Germania, trattativa con il Bayern Monaco?

Proprio in tal senso dalla Germania è arrivata una notizia che scuote il mondo del calciomercato. Nelle scorse ore – rivela la Bild – Osimhen sarebbe stato proprio in Germania, anche se sulle motivazioni del viaggio non ci sono certezze. Ci potrebbe essere una questione di mercato, che vedrebbe così coinvolto il Bayern Monaco, oppure una semplice vacanza di famiglia. Ricordiamo che la compagna dell’attaccante, Stephanie, tedesco-camerunese, è nata e cresciuta a Wolfsburg, club in cui in passato ha giocato anche Osimhen. Proprio la ragazza sarebbe particolarmente aperta al ritorno in Germania, anche perché la figlia Hailey potrebbe così crescere vicino alla sua famiglia.

De Laurentiis chiede almeno 150 milioni di euro

Il contratto in scadenza nel 2025 con il Napoli potrebbe agevolare la trattativa, ma solo a patto di una super offerta da parte del Bayern Monaco. Da questo punto di vista De Laurentiis è stato chiaro: per cedere Osimhen servirà una proposta, bonus compresi, da 150 milioni di euro.