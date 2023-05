Napoli, ora è ansia totale: colpo di scena Osimhen, festa rovinata

Il futuro del bomber nigeriano è in dubbio. Il Napoli rischia seriamente di perderlo al termine della stagione.

Lo scudetto del Napoli è un traguardo storico che merita settimane di festeggiamenti. Dopo le feste con l’Udinese, nel giorno della matematica vittoria, e con la Fiorentina, nella prima partita da campioni al Maradona, si attende la festa del 4 giugno, quella in cui verrà consegnato il trofeo al Napoli campione d’Italia.

I festeggiamenti, tuttavia, non possono distrarre la società dalla programmazione della prossima stagione. Sono varie le situazioni che mettono in difficoltà Aurelio De Laurentiis. Su tutte, i probabili addi di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il tecnico toscano sembra ormai sempre più lontano da Napoli. Troppe le frizioni avute con il patron azzurro, che nonostante abbia esercitato l’opzione di rinnovo, sembra rassegnato all’identikit di lasciarlo partire.

Cristiano Giuntoli, invece, vive una situazione diversa. Dopo otto anni è incuriosito dall’idea di provare una nuova avventura, e l’interesse della Juventus l’aveva ingolosito. Nei giorni scorsi, però, le voci di un suo ormai certo approdo a Torino sono state smentite. La fretta del club bianconero di firmare il nuovo ds, e la volontà di De Laurentiis di trattenere Giuntoli, hanno fatto raffreddare la pista. Pare che la Juventus abbia virato su un altro profilo, interno alla società, come nuovo direttore sportivo.

Sul fronte giocatori, invece, De Laurentiis deve affrontare gli attacchi dei club europei. Kim è ormai ad un passo dal Manchester United. Il club inglese è pronto a pagare la clausola rescissoria per ormare il difensore coreano in Premier League. A centrocampo Zielinski sembra destinato a lasciare Napoli che, senza rinnovare il polacco, avrebbe interesse a cederlo per non perderlo a zero l’anno prossimo. Anche Demme e Ndombele dovrebbero lasciare la maglia azzurra al termine della stagione.

Napoli, il Psg punta Osimhen: il club parigino deve rifondare l’attacco

La programmazione della prossima stagione è molto complicata per Aurelio De Laurentiis. Dopo un’annata così spettacolare è difficile respingere le offerte dei principali club europei, ma soprattutto convincere i calciatori a rimanere a Napoli.

Uno su tutti Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è nel mirino di diversi club europei che sarebbero disposti a sborsare i 150 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis. Su tutti ci sarebbero Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. In particolare, il club parigino ha bisogno di un nuovo attaccante per rifondare l’attacco in vista della prossima stagione. visti i probabili addi sia di Messi che di Neymar.

Attenzione, dunque alle prossime settimane, potenzialmente decisive per il futuro del Napoli e del calcio europeo.