Maradona, hackerato l’account social: immagine profilo con Pelé e messaggi indegni – FOTO

Non c’è pace per Diego Armando Maradona: l’account Facebook del campione argentino, scomparso il 25 novembre del 2020, è stato hackerato. I fan di tutto il mondo se ne sono accorti non appena sono apparsi i primi post di dubbia provenienza, alcuni di essi davvero indegni e che infangano la memoria del beniamino dei tifosi del Napoli.

“Sapete che ho finto la morte?”, si è letto in un post. E poi ancora “Cristiano Ronaldo è il mio idolo” e la foto profilo della pagina con l’immagine di Pelé. Intanto, i figli nella notte ha fatto chiarezza con un comunicato apparso invece sul profilo Instagram, a questo punto illeso dall’attacco hacker.

La nota dei figli

Ci dispiace comunicarvi che l’account Facebook ufficiale di nostro padre ha subito un attacco hacker. Stiamo lavorando per far rientrare la situazione al più presto. Da ora ripudiamo la condivisone dei contenuti dei post in corso.

Al momento, l’attacco non è stato ancora sventato, motivo per cui la pubblicazione di messaggi indegni è ancora in corso.