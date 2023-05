Koopmeiners, pronta l’offensiva del Napoli: la risposta dell’Atalanta

Uno dei nomi corteggiati in particolar modo dal Napoli per il futuro è senza dubbio Teun Koopmeiners. Il centrocampista in forza all’Atalanta è un profilo seguito ormai da tempo dalla dirigenza partenopea, che potrebbe tornare alla carica per cercare di strappare l’olandese ai nerazzurri.

A fare il punto sulla trattativa è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che rivela qual è la strategia degli azzurri e qual è, invece, la richiesta dei bergamaschi per il suo cartellino.

La notizia

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

L’Atalanta chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro e il Napoli spera di ribassare un po’ l’esborso. Con l’agente del centrocampista olanese c’è stato un sondaggio per avere la disponibilità. Ha un contratto fino al 2025 con un ingaggio di poco meno di 2 milioni. Col Napoli potrebbe salire a 2.5, così da rientrare nella politica del club.

L’olandese dovrebbe prendere il posto, eventualmente, di Tanguy Ndombele, sempre più lontano dal riscatto.