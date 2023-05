“Ho sentito De Laurentiis”: De Maggio svela il retroscena, c’entra l’allenatore

Il Napoli è alla caccia di un nuovo allenatore in seguito all’addio più che probabile di Luciano Spalletti. Sono tanti i nomi che stanno circolando in queste ore per raccogliere l’eredità del tecnico toscano, con tanti profili di spessore e anche di prospettiva.

Il giornalista Valter De Maggio, in onda su Radio Goal – trasmissione della radio ufficiale del club partenopeo, Radio Kiss Kiss Napoli – ha rivelato un retroscena che vede protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Non ho mai sentito il presidente così sereno in questi anni”, ha svelato De Maggio nel corso del suo intervento.

La risposta di De Laurentiis

“‘Il cielo è azzurro’, così mi ha risposto De Laurentiis sulla questione allenatore”: queste le parole di Valter De Maggio, che ha sottolineato la tranquillità con cui il numero uno dei partenopei ha affrontato la questione.

“Se è così sereno, vuol dire che ha le idee chiare”, ha poi aggiunto il giornalista a proposito del retroscena svelato in diretta nel corso della trasmissione.