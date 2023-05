Notizia a sorpresa: Gattuso pronto al clamoroso ritorno in panchina!

Gennaro Gattuso, dopo l’esonero maturato nel corso di questa stagione con il Valencia, è al momento senza panchina e dunque alla ricerca di una squadra per tornare al timone. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, si starebbe profilando un clamoroso ritorno per il tecnico calabrese.

Gattuso verso il ritorno: lo vuole il presidente

Il patron del Pisa Alexander Knaster, dopo la mancata qualificazione dei toscani ai playoff, starebbe pensando ad un ritorno pirotecnico per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Proprio per questo, l’idea sarebbe quella di affidare nuovamente la panchina a Gennaro Gattuso, che proprio con il Pisa ha già vissuto due stagioni.

La proprietà americana del club sarebbe pronta a fare un investimento economico fuori scala per il campionato di Serie B per provare a convincere il tecnico. L’operazione è difficile, ma il Pisa ce la sta mettendo tutta per portarla verso un risultato concreto.