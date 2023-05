Giuntoli verso la Juventus, chi prenderà il suo posto al Napoli? La priorità di De Laurentiis

A 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato che ha fatto il punto sulla questione direttore sportivo in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Il presidente De Laurentiis, in questo momento, sta concentrandosi esclusivamente per il futuro in panchina. Il club, dunque, credo deciderà prima per il tecnico. I nomi, tuttavia, restano i soliti. Accardi è considerato un sostituto ideale di Giuntoli, soprattutto per il percorso sinora svolto. È un nome che poteva dirsi gradito anche a Spalletti.

Restano attuali i nomi di Polito e Sartori. Ciò che credo certo è il fatto che il patron azzurro voglia escludere ogni possibile vicinanza tra direttore sportivo e tecnico. Difatti, se Thiago Motta dovesse essere il nuovo tecnico del Napoli, sarebbe da escludere ogni possibilità di vedere Sartori come direttore sportivo.