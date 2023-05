De Laurentiis chiama Conte: come ha reagito il tecnico

Continua la ricerca per l’allenatore per De Laurentiis. Dopo la rottura con Spalletti è ormai certa la sua partenza, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Napoli-Inter, match vinto dagli azzurri in un clima di festa e di felicità.

Nelle ultime ore sono circolati i nomi di Thiago Motta e Italiano, allenatori che hanno dimostrato in questa stagione di poter costruire un progetto valido e convincente rispettivamente al Bologna e alla Fiorentina.

Le ultime news, però, riguardano una figura che non allena in Italia: Antonio Conte. Vecchio pallino del presidente che ha cercato più volte negli anni e che è attualmente svincolato dopo l’addio al Tottenham con rescissione consensuale del contratto.

La reazione di Conte

Secondo l’idea di De Laurentiis Conte sarebbe perfetto per ereditare questa squadra, visto anche il tipo di giocatori a disposizione e una rosa ampia. Fiore all’occhiello Kvaratskhelia, capace di giocare a tutta fascia e che ha dimostrato più e più volte di saper coprire entrambe le fasi. Con il georgiano Conte potrebbe tornare al suo caro schema 4-2-4, ma non sarebbe un problema anche il 3-5-2.

Lui, però, a caldo non si è sbilanciato evitando di dare una risposta definitiva. Una risposta tiepida che non chiude definitivamente ai contatti, per questo De Laurentiis ha lasciato tempo per riflettere all’allenatore ma senza fermare il casting.