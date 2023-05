Cassano contro De Laurentiis: “Ennesima figura di me**a, la gente di Napoli non è stupida!”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch e lo ha fatto nel suo solito stile, scagliandosi senza mezzi termini contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il motivo dell’attacco riguarda il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, che è in bilico e sembra destinato a vederli entrambi lontani dal Vesuvio.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Caro De Laurentiis, il Napoli è tuo sulla carta ma è della gente che ha sofferto più di 30 anni per avere un qualcosa di unico e meraviglioso e tu con il tuo ego smisurato hai organizzato una festa da solo per la partita di Udine mentre la squadra, i dirigenti e l’allenatore erano in Friuli. D e Laurentiis, non hai vinto un cazzo. Ha vinto l’allenatore, i giocatori, la gente e il direttore sportivo Giuntoli. Il tuo ego smisurato ha fatto dei disastri a Napoli. È vero che a livello economico sei bravissimo perché non hai debiti, ma hai combinato dei disastri con tanti allenatori e il cerchio si è chiuso con Spalletti.

Cassano ha poi rincarato ulteriormente la dose, con parole se possibile ancora più forti nei confronti del patron azzurro:

Squadra, allenatore, Giuntoli e gente erano un pezzo unico per creare un ciclo meraviglioso e invece per l’ennesima volta il tuo ego smisurato ti ha portato a fare un disastro. Caro De Laurentiis, il culo ti va bene sempre e quest’anno ancora di più che Giuntoli ha trovato tanti giocatori e hai beccato un allenatore che ha fatto qualcosa di unico. Ma occhio che la gente non è stupida a Napoli, ama la squadra e non possono essere presi in giro da te che organizzi una festa da solo. Il Napoli è tuo sulla carta ma è della gente. Complimenti per il disastro che hai fatto, hai fatto per l’ennesima volta una figura di me**a.