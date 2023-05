Benitez annuncia: “Sono pronto”, messaggio al Napoli?

Uno dei nomi accostati al Napoli per l’eventuale sostituto di Luciano Spalletti è Rafa Benitez, già allenatore azzurro negli scorsi anni. Il suo profilo è uno dei più stimati da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che a questo punto è chiamato a vagliare ogni soluzione per il futuro della panchina partenopea.

L’allenatore spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando del suo futuro e anche del club azzurro.

Di seguito, quanto detto dal tecnico in una lettera inviata a “The coaches voices”:

Il gioco si evolve, ma da quando ho lasciato l’Everton ho lavorato duramente per restare aggiornato. Il calcio cambia e per questo ho studiato diverse squadre.

Proprio come all’inizio del mio viaggio, guardo sempre il calcio e studio. Farò in modo di essere pronto per la prossima sfida, qualunque essa sia. Con il Napoli abbiamo vinto una Coppa Italia che mancava da tempo, erano anni in cui vinceva sempre la Juve. La rosa è cresciuta, Higuain pagato 40 è stato poi venduto per 90 milioni