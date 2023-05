Anguissa pazzo per le supercar, l’ultimo acquisto è un vero bolide: prezzo esorbitante

Frank Anguissa, protagonista dello Scudetto del Napoli, possiede un’automobile dal valore assurdo: vi lascerà senza parole.

E’ stato uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione in casa Napoli, e si prepara probabilmente diventare un leader sempre più incisivo per questa squadra. Frank Zambo Anguissa col tempo si è trasformato anche un vero e proprio beniamino della piazza partenopea che ha cosi ritrovato nell’ex giocatore del Fulham un elemento di assoluto affidamento. Un’ottima notizia anche per Luciano Spalletti che ha cosi avuto la possibilità di inserire all’interno del suo centrocampo un elemento affidabile e che in più di un’occasione si è dimostrato in grado di rispettare tutti i dettami tattici del suo allenatore. Anguissa è un giocatore duttile, versatile ed abile in fase di interdizione. Al tempo stesso, però, il 27enne camerunese ha anche dimostrato di essere famelico sotto porta.

Anche contro l’Inter, nel corso dell’ultimo match giocato allo Stadio Diego Armando Maradona, Anguissa ha trovato la via del gol. Già nel primo tempo, va detto, il centrocampista era andato vicino alla rete almeno in un paio di occasioni. Insomma, il gol era nell’aria e cosi nella ripresa è stato proprio lui a battere Onana e portare la squadra in vantaggio. Poi il pareggio di Lukaku, la rete di Di Lorenzo e quella di Gaetano che hanno scritto il risultato finale: Napoli batte Inter 3-1, tifosi in festa a Fuorigrotta per un risultato importante contro una squadra che tra qualche giorno giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City.

Napoli, Anguissa e l’auto da sogno dal prezzo assurdo

Anguissa, come tanti giocatori, ha una passione molto forte per le automobili. Si sa, i contratti di questi atleti sono milionari e questo consente spesso di potersi togliere qualche sfizio. Nel caso di Anguissa, poi, la cosa si è trasformata in una vera e propria spesa da nababbo considerando il bolide che il giocatore del Napoli ha portato a casa.

Il giocatore camerunese possiede una Mercedes AMG G 63, automobile del valore di 187mila euro. Un auto interessante adatta anche per qualche viaggio particolare su strade non particolarmente adatte ad ogni tipo di macchina. Ma Anguissa è un appassionato, e tra i suoi gioielli c’è anche un pezzo dal valore davvero esorbitante.

Stiamo parlando della Lamborghini Aventador del valore di quasi 500mila euro. Una macchina straordinaria bella da vedere ed evidentemente anche da guidare per tutta quelle che è la struttura tecnica che anima l’auto: è dotata di un motore V12 da 6,5 litri, ed ha dunque una potenza pari a 740 CV erogati a 8400 giri/min. Insomma, un gioiellino davvero interessante e che va invidia a molti, soprattutto gli appassionati del marchio ma non solo.