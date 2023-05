Post Spalletti, Di Marzio rivela un nome nuovo per la panchina del Napoli: è un’idea “esotica”

Spalletti e il Napoli è una storia d’amore destinata a finire. Le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa post match con l’Inter lasciano pochissimi dubbi sul suo futuro.

Proprio per questo motivo, la società è alla ricerca di un nuovo allenatore pronto a guidare la squadra campione d’Italia nella prossima stagione. Sono tanti i nomi che circolano negli ultimi giorni, ma il giornalista ed esperto d mercato Gianluca Di Marzio ha fatto anche quello di Marcelo Gallardo.

I due allenatori che potrebbero arrivare dalla Serie A sono Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, ma nella lista di De Laurentiis ci sono anche i nomi di profili internazionali. Di seguito ciò che riporta Gianluca Di Marzio.

L’allenatore comunque sarà una decisione che prenderà De Laurentiis, quindi ecco perché c’è l’amico Rafa Benitez, al quale si rivolge sempre nei momenti di difficoltà, magari con un ruolo dirigenziale. Ipotesi difficile. Nessun contatto in questo momento invece con Antonio Conte reduce dall’esperienza al Tottenham e neanche con Nagelsmann. Un’idea più esotica è invece rappresentata da Marcelo Gallardo, che dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere sulla panchina del River Plate è in attesa di una chiamata per la prima esperienza in Europa da allenatore.