Tegola Kvaratskhelia, ansia totale in casa Napoli

Preoccupazione in casa Napoli. Ecco cosa potrebbe accadere all’attaccante georgiano Kvaratskhelia: i tifosi sono in ansia.

La stagione del Napoli, anche se non ufficialmente conclusa, si può dire al momento messa in secondo piano rispetto alle questioni di mercato. Gli azzurri, dopo aver dominato in campionato e vinto lo Scudetto, sono alle prese con la costruzione della squadra che dovrà difendere il titolo nella prossima stagione.

A tenere banco il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ma anche le inevitabili offerte che le big d’Europa recapiteranno a Castel Volturno e rispetto alle quali il Napoli dovrà resistere. Una squadra in particolare sembra essere molti interessata ai prospetti del Napoli: il Manchester United. Il club inglese si prepara a un periodo di grandi cambiamenti, non solo a livello societario, ma anche tecnico, in vista della prossima stagione. Nonostante sia in vendita, il club ha stanziato una cifra considerevole di 500 milioni di euro per il mercato, con l’obiettivo non solo di rinforzare la squadra, ma anche di rinnovarla completamente.

Nella lista degli obiettivi del Manchester United figurano nomi importanti. Tra di essi si segnalano Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic della Juventus, Harry Kane, ormai pronto a lasciare dopo tanti anni il Tottenham, e Kingsley Coman del Bayern Monaco. Ma soprattutto ben tre giocatori del Napoli: Kim Min-Jae per la difesa, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia per l’attacco.

Napoli, occhio allo United: inglesi pronti a fare shopping al Maradona

Secondo quanto riportato da El Pais il Manchester United ha messo nel mirino tre giocatori provenienti dal Napoli: Kim Min-Jae, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Queste potrebbero essere tra le prime scelte del club inglese per rafforzare settori cruciali del campo in vista della prossima stagione. Una stagione che, dopo anni di risultati non sempre accettabili e soprattutto dopo aver visto i cugini del City vincere per la terza volta consecutiva la Premier League, dovrà necessariamente essere di riscatto.

Questo significativo investimento finanziario, ben 500 milioni messi sul piatto, testimonia la determinazione del Manchester United nel tornare ai vertici del calcio europeo e riconquistare i successi che hanno contraddistinto il club in passato. La scelta di puntare su giocatori giovani e in rampa di lancio come Kvaratskhelia si sposerebbe inoltre perfettamente con lo stile del tecnico ten Hag, uno che ha dimostrato da sempre di preferire i calciatori giovani e affamati ai campioni affermati. Emblematico il caso di Cristiano Ronaldo che il tecnico ha lasciato andare di buon cuore per puntare su alcuni giovani che si è portato dall’Ajax.