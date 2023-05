È attesa per il big match tra Napoli e Inter, in programma per quest’oggi, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Un match che la squadra di Luciano Spalletti che intende onorare per cercare di battere il record di punti da qui al termine della stagione, anche se il contorno è caratterizzato dalle continue voci sul futuro del tecnico toscano e non solo.

Rumors, però, che non spengono l’entusiasmo dei tifosi partenopei, pronti a sostenere i propri beniamini e per festeggiare ulteriormente il traguardo storico dello Scudetto.

Più di 50mila sugli spalti: la notizia

Secondo quanto riportato dall’edizione de La Repubblica oggi in edicola, allo stadio sono attesi almeno 50mila tifosi azzurri, sfiorando dunque il sold out. Previsto, dunque, un altro colpo d’occhio emozionante come quello visto nell’ultimo match interno contro la Fiorentina.

Il tutto, ovviamente, in attesa di quella che sarà la festa Scudetto ufficiale, programmata (in attesa di comunicato ufficiale della Lega di Serie A) per domenica 4 giugno alle ore 19:00, dopo la sfida contro la Sampdoria.