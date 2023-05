Napoli-Inter, Spalletti sostituisce Osimhen: il nigeriano non la prende bene

Il Napoli sta vincendo 1-0 contro l’Inter grazie alla rete di Frank Anguissa arrivata verso il 70′ minuto. Una rete meritata arrivata dopo primi 25 minuti di secondo tempo di dominio azzurro, grazie anche all’espulsione di Gagliardini di fine primo tempo.

Dopo la rete, Spalletti ha schierato in campo Raspadori e Simeone al posto di Elmas e Osimhen. Il nigeriano, ancora in lotta per il titolo di capocannoniere, non ha accettato di buon grado la sostituzione e si è lamentato con Spalletti. Una discussione però subito rientrata: il bomber azzurro si è seduto con calma in panchina.