Napoli-Inter, febbre a poche ore dalla partita: è a rischio!

L’attenzione in questi giorni a Napoli, con uno Scudetto in tasca già da settimane, è tutta dedita alle questioni relative al futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli: il loro futuro potrebbe essere lontano dai partenopei ma, in ogni caso, l’obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione.

A partire dal match di questo pomeriggio contro l’Inter, in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. A tal proposito, arrivano delle novità che possono cambiare e non di poco i piani di Spalletti e di Inzaghi, con quest’ultimo che potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi titolari.

Febbre per Onana, la situazione

Stando a quanto svelato questa mattina dal Corriere dello Sport, il portiere Onana ha accusato qualche linea di febbre e, dunque, dovrà essere verificato oggi. In preallarme Handanovic, che, in ogni caso, sarà in campo nella finale di Coppa Italia.

Possibile, inoltre, che Inzaghi possa optare per altri cambi, in vista dell’impegno in settimana proprio contro la Fiorentina.