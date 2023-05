Napoli Femminile, Puglisi verso la sfida contro il Cercola: “Servirà maturità”

Con Strisciuglio e Toomey ai box, Biagio Seno ha convocato 21 calciatrici per la sfida con il Cittadella di domani a Cercola che rappresenta un passaggio chiave per le azzurre, prime in classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio e attese all’ultima giornata dal Tavagnacco.

L’intervista

La centrocamposta Valentina Puglisi sintetizza così l’importanza del match: “Il Cittadella è al terzo posto ed è reduce da una sconfitta bruciante contro la Ternana, ragion per cui avrà grandi motivazioni ma le avremo ovviamente anche noi. Siamo chiamate ad una prova di maturità perché adesso abbiamo finalmente assunto consapevolezza del nostro valore e possiamo dunque mettere in campo tutte le qualità di cui disponiamo. Contiamo sul grande supporto del nostro pubblico che non farà mancare il suo incitamento”. Prevista infatti una cornice di tutto rispetto allo stadio Piccolo di Cercola che per l’occasione si riempirà di bandiere azzurre.

Questo il link alla video-intervista con Valentina Puglisi