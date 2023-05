Napoli, Antonio Conte porta un Top mondiale: colpaccio a zero

Antonio Conte prepara il colpo in caso di approdo sulla panchina del Napoli. Arriverebbe a zero in azzurro, anche i tifosi gongolano.

Chi sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione? Un mistero che si è aperto improvvisamente in casa Napoli, quando ancora mancano tre partite prima della fine del campionato. Oggi gli azzurri sono impegnati alle 18 contro l’Inter di Simone Inzaghi che cerca punti preziosi per conquistare il piazzamento Champions. Una stagione tutta da salvare per i nerazzurri, con la finale di Champions League ad Istanbul, quella di Coppa Italia contro la Fiorentina ed ancora l’obiettivo da raggiungere in campionato.

Domani a Fuorigrotta ci sarà un clima incandescente. Vero è che il Napoli ha ormai ipotecato la vittoria dello Scudetto, ma gli azzurri non vogliono assolutamente sfigurare da qui alla fine, soprattutto contro una squadra di tutto rispetto come quella allenata da Inzaghi. Resta acceso, però, il chiacchiericcio mediatico in casa partenopea, con Spalletti che è finito al centro dell’attenzione.

Il futuro del tecnico toscano è avvolto in un alone di mistero, visto che ancora non è chiaro se sarà ancora lui l’allenatore del Napoli il prossimo anno. C’è chi è disposto a giurare che da qui alla fine le cose cambieranno, ed ecco che in questi giorni si stanno facendo diverso nomi su quello che potrebbe essere il suo successore.

Napoli, se arriva Conto il colpo a zero: non ha ancora rinnovato…

Uno dei profili accostati al Napoli è quello di Antonio Conte, alla ricerca di una nuova avventura dopo l’esperienza non particolarmente brillante al Tottenham. Il tecnico pugliese tornerebbe in Italia volentieri, una sfida come quella di Napoli sarebbe interessante anche perchè vorrebbe dire tenere una squadra come quella azzurra a dei livelli alti dopo a vittoria dello Scudetto, obiettivo tutt’altro che semplice da centrare.

Ed allora ecco che proprio Conte sarebbe un garanzia anche in ottica mercato. L’allenatore, infatti, avrebbe già una lista di nomi da dare al direttore sportivo (sarà ancora Giuntoli?) per provare a rinforzare la rosa azzurra. Uno di questi, tra l’altro, è un pupillo dello stesso Antonio.

N’Golo Kante non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea. Il centrocampista francese è, come detto, uno dei giocatori nella lista dei preferiti di Conte, ed ecco perchè il possibile approdo sulla panchina del Napoli spingerebbe proprio la società partenopea a tentare l’assalto per 32enne nativo di Parigi. Una possibilità concreta, anche perchè all’ombra del Vesuvio Kante potrebbe trovare nuovi stimoli dopo l’ultima avventura in Premier League.