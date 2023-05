L’avventura è finita: il doppio addio al Napoli è ormai certo

La città di Napoli è ancora in festa per la vittoria del terzo storico scudetto. Il club partenopeo ora pensa al prossimo futuro.

Mancano ormai pochi giorni e potremo salutare ufficialmente il campionato di Serie A. Sono ormai settimane che il Napoli ha però chiuso il discorso scudetto, alzando il titolo della Serie A dopo 33 anni di assenza.

Il club azzurro ha realizzato una stagione a dir poco straordinaria e ha ottenuto risultati storici sia in campionato che in Europa. L’undici titolare e non solo, il Napoli ha un gruppo straordinario e Spalletti è stato abile a utilizzare il giusto mix di gioventù ed esperienza. Il tutto con calciatori che hanno sorpreso tutti ed hanno sostituito al meglio i calciatori ceduti. La capolista ha ottenuto grandi risultati anche in Europa con il Napoli che è uscito solo nel doppio confronto dei Quarti di finale di Champions contro il Milan. Nonostante ciò la squadra ha raggiunto il miglior risultato della sua storia nella massima competizione europea.

Ovviamente, come in ogni gruppo, c’è sempre qualche scontento, colui che ha giocato di meno e che non è riuscito a dare il suo contributo. Tra questi possiamo annoverare Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin, due giovani calciatori italiani che non sono ancora riusciti ad esplodere. Nelle scorse stagioni li abbiamo visti brillare con le maglie di Cremonese e Frosinone in Serie B, i due poi sono tornati a Napoli ma raramente hanno visto il campo.

Napoli, decisione presa su Gaetano e Zerbin

Sia a centrocampo che in attacco il club ha diverse importanti scelte, basti pensare che Zerbin ha davanti calciatori come Lozano, Politano e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, stella e sorpresa di questa stagione. Per la coppia di calciatori il futuro è ormai segnato ed entrambi lasceranno Napoli. Molto probabilmente i due andranno via in prestito visto che il club partenopeo crede ancora molto nelle loro qualità e proverà a vederli, ancora una volta, nel massimo campionato.

Soprattutto Gaetano potrebbe risultare utile in futuro visto che è un calciatore che ha militato nelle giovanili azzurre e risulta molto importante in chiave lista. Il Napoli pensa anche al futuro e in attesa di conoscere il futuro di uomini chiave come Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti valuta anche i più giovani: dopo lo scudetto difficilmente i due resteranno in azzurro e ormai sono pronti per cominciare una nuova avventura.