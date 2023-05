Sostituto Spalletti, nome a sorpresa lanciato dalla Gazzetta dello Sport: “Klopp è il sogno di De Laurentiis”

Un addio che sembra ormai sancito. Le parole di Aurelio De Laurentiis al termine dell’evento di presentazione delle medaglie celebrative dello scudetto sanno di arrivederci: Luciano Spalletti lascerà Napoli. Un’ipotesi inimmaginabile soltanto poche settimane fa che adesso sta diventando realtà.

Chi arriverà all’ombra del Vesuvio al suo posto dovrà prendere in mano un’eredità importantissima e non sarà facile convincere la piazza di Napoli. Sono parecchi i nomi che circolano e tra allenatori esperti, profili più giovani e tecnici affermati, c’è un nome lanciato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” che potrebbe far impazzire i tifosi.

Infatti, la rosea, stamattina parla anche di Jurgen Klopp come possibile candidato per prendere il posto di Spalletti. Un profilo internazionale che è sempre piaciuto a De Laurentiis. Bisogna dire però che un suo approdo a Napoli sia quasi impossibile: Klopp ha rinnovato soltanto un anno fa fino al 2026 con il Liverpool e il suo stipendio è di 15 milioni di sterline, ovvero più di 17 milioni di euro. Cifre veramente impossibili da raggiungere per il club azzurro.