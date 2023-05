A Napoli va avanti ormai da settimane la festa per lo Scudetto: cresce l’attesa per la cerimonia in programma per il 4 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona, ma la gioia dei tifosi azzurri è tangibile ormai quotidianamente.

Un sentimento di festa che non può che essere condiviso dagli stessi calciatori, artefici di un successo storico per il club partenopeo: tra di loro, c’è anche Matteo Politano. L’attaccante partenopeo, in ricordo di questo splendido traguardo, si è tatuata un’immagine bellissima per rendere indelebili le emozioni che lui e tutti i tifosi stanno provando ormai da settimane a questa parte.

Le immagini del tatuaggio

Una bandiera tra le mani, con la curva sullo sfondo raffigurante la coreografia del terzo Scudetto visto in occasione di Napoli-Fiorentina: questa è la scena ritratta nel tatuaggio, opera di Valentino Russo, che sui social ha testimoniato il bellissimo gesto di Matteo Politano in onore del terzo Tricolore.

Ecco l’immagine del tattoo che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi sui social: