Offerta shock che lascia di stucco: ansia Napoli

Manca poco alla fine della stagione e poi il Napoli potrà concentrarsi sul calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Domenica pomeriggio andrà in scena il big match della trentaseiesima giornata di campionato tra il Napoli campione d’Italia e l’Inter, neo finalista di Champions League. Una sfida di grande caratura dove gli azzurri onoreranno l’impegno schierando la miglior squadra possibile. Per il blasone degli avversari e per il fatto che l’Inter si giochi ancora la Champions, il Napoli cosi ha deciso di schierare nuovamente i titolarissimi.

Nelle ultime gare infatti Spalletti, dopo la vittoria del titolo, aveva lanciato chi ha giocato di meno ma non sarà cosi per la sfida alla squadra di Inzaghi dove verrà schierato probabilmente l’undici titolare dello scudetto. Intanto si rincorrono voci di calciomercato e aumentano rumors su alcuni dei pilastri della squadra. Da Giuntoli accostato con insistenza alla Juventus fino agli uomini che hanno deciso il titolo.

Tra questi uno dei più desiderati sul mercato è il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Dopo annate complicate segnate da infortuni e discontinuità l’ex calciatore del Lille è finalmente esploso ed ha trascinato gli azzurri a suon di gol. Ora il Napoli con il suo bomber vuole finire al meglio la stagione, il calciatore è attualmente capocannoniere con qualche rete di vantaggio sull’argentino Lautaro Martinez. Ora i due si affronteranno nuovamente domenica sera e, oltre al risultato, intriga la sfida per il titolo di capocannoniere. Continuano intanto i rumors di mercato sull’attaccante.

Non solo lo United su Osimhen

Nelle ultime settimane Osimhen è stato accostato al Manchester United, club pronto a investire grosse cifre per arrivare al calciatore. Il Napoli valuta Victor oltre 120 milioni di euro e presto potrebbe scatenarsi un’asta per il suo cartellino. Oltre ai Red Devils c’è anche il Chelsea ma senza Europa per i Blues è piuttosto difficile. Nelle ultime ore un nuovo club è piombato sul calciatore, si tratta del Psg. Secondo quanto riporta Tyc Sports la società francese ha deciso di trovare un nuovo bomber, investendo almeno (ma di certo non si farebbero problemi ad aumentare offerta) 100 milioni di euro. Osimhen è tra i calciatori in lizza per sostituire nello specifico (anche se non nel ruolo) Lionel Messi.

Osimhen, Harry Kane e Kolo Muani sono i calciatori sulla lista del ds del Psg Campos. Questi ha avuto Victor già ai tempi del Lille e ora vorrebbe portarlo nuovamente in Francia. Osimhen è da tempo attratto dalla Premier League, ma la squadra parigina ha senza dubbio argomenti convincenti per riportarlo in Francia, in questo caso sotto la Torre Eiffel.