Tra le questioni che più tiene banco in queste ultime settimane in casa Napoli è il futuro di Cristiano Giuntoli. Le uscite dell’uomo mercato azzurro hanno fatto capire che l’avventura tra le parti sembra essere concluso, ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non ci sta e non vuole rendere la vita facile alla trattativa tra l’ex Carpi e la Juventus.

Il club bianconero, da tempo, è sulle sue tracce ma a quanto pare nelle ultime ore ci sarebbe stato un piccolo rallentamento. A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.it, che profila un altro scenario a sorpresa per Giuntoli.

Idea Lazio-Giuntoli: le ultime

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte: