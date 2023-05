Calciomercato Napoli, nuovo centrocampista cercasi: sono due i nomi in cima alla lista

La stagione del Napoli si avvia verso una conclusione, ma la conquista dello scudetto con largo anticipo ha fatto già avviare la società alla programmazione della prossima stagione. In attesa di scoprire il futuro di Spalletti e Giuntoli (entrambi verso l’addio), si iniziano a buttare giù i primi nomi per rafforzare la rosa.

Uno dei reparti dove la dirigenza dovrà muoversi sarà sicuramente il centrocampo. A fine stagione, dopo un anno di prestito (il Napoli ha deciso di non esercitare il riscatto), Tanguy Ndombele saluterà i compagni per fare ritorno al Tottenham. Con ogni probabilità anche Diego Demme dovrà cercarsi una nuova sistemazione per poter giocare con maggiore continuità. E occhio anche al futuro di Gianluca Gaetano: per lui, tutto dipenderà dalla volontà di quello che sarà il nuovo allenatore.

Frattesi e Koopmeiners in cima alla lista del Napoli

Sono tanti i nomi seguiti dal Napoli, ma in cima alla lista dei desideri, come riporta il “Corriere dello Sport”, ci sono Davide Frattesi del Sassuolo e Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Per il primo, le richieste del club neroverde sono elevate (circa 40 milioni di euro), ma il Napoli ha ottimi rapporti con la società, ne è un esempio l’affare Raspadori, e spera di poter avere uno sconto sul cartellino. Per Koopmeiners, invece, la situazione è più complicata: l’Atalanta è bottega cara e difficilmente farà favoritismi.

Questi sono però i due profili più ambiti in casa Napoli: la società farà di tutto per provare a regalare al nuovo tecnico un innesto di valore a centrocampo.