Bargiggia: “Avanza Thiago Motta per il Napoli”, poi la rivelazione sul ds

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli? Entrambi, com’è ormai ben noto, potrebbero dire addio al Napoli dopo una stagione incredibile che ha portato a uno Scudetto che era atteso da ben 33 anni. In questi giorni sono tanti i profili accostati al club azzurro nel caso in cui i loro addii dovessero essere concreti, e non mancano le soluzioni a sorpresa.

Una di esse, è stata rivelata dal giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha avanzato due nomi nuovi, rispettivamente per la panchina e per la poltrona di direttore sportivo.

Il tweet di Bargiggia

Secondo il giornalista, avanzano i nomi di Thiago Motta, allenatore del Bologna, e di Giovanni Sartori, che invece ricopre il ruolo di direttore sportivo nel club rossoblù.

Il tecnico italo-brasiliano sta facendo benissimo sulla panchina degli emiliani e le voci su un possibile approdo in un top club – a questo punto, Napoli compreso – sono molteplici. Per quanto riguarda, invece, l’ex dirigente di Atalanta e Chievo, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che è stato uno dei nomi accostati al club partenopeo anche negli scorsi anni.