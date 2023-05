Spalletti ha detto no, addio vicinissimo: amaro risveglio a Napoli

Ore calde per il futuro della panchina del Napoli. Il gesto di Luciano Spalletti è amaro per i tifosi azzurri e risveglia bruscamente la piazza: ecco svelato tutto

Non è un momento facilissimo per i tifosi del Napoli, nonostante la trionfante vittoria del campionato. Il futuro di Luciano Spalletti e di tanti pezzi da novanta del club tiene in ansia la piazza, che si interroga sull’avvenire di una squadra che ha stupito e innamorato nel corso di questa stagione. Soprattutto, si interroga su quali saranno le decisione della società e degli interessati, al momento poco chiari e trasparenti.

Anche perché di chiaro, finora, c’è poco. E nulla può essere dato per scontato: in fondo, la permanenza sulla panchina del Napoli da parte di Luciano Spalletti è tutt’altro che sicura. Oggi il pubblico di Napoli, però, si aspettava un primo ed importantissimo segnale di distensione. O quantomeno di trasparenza.

Quale? L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro di Dimaro. Annuncio del presidente sulla permanenza di Luciano Spalletti, che invece non è arrivato. Anzi, dalla conferenza tenutasi ieri a Castel Volturno, sono emersi inquietanti indizi che spaventano e preoccupano i tifosi azzurri.

Spalletti dice no alla conferenza di presentazione del ritiro: i tifosi ora tremano, c’è l’indizio

Indizio principale: l’assenza di Luciano Spalletti al fianco di Aurelio De Laurentiis. Da quando è approdato al Napoli, il tecnico di Certaldo non si era mai sottratto ad un evento istituzionale. E già questo ha fatto pensare molto i tifosi, preoccupati che il clima di gelo formatosi tra il tecnico ed il presidente possa portare ad una separazione indesiderata.

A preoccupare ulteriormente, poi, ci sono le risposte in conferenza di De Laurentiis. Evasivo e, a sua stessa detta, ‘paraculo’: il presidente ha dribblato tutte le domande sul futuro di Spalletti. Anche quelle più mascherate ed insidiose. Eppure, nulla gli sarebbe costato distendere e tranquillizzare i tifosi con qualche semplice frase di circostanza. Frasi che non sono arrivate, però, è che quindi rischiano di raccontare una situazione molto più complessa del previsto. Dirà addio, Luciano Spalletti? Oppure continuerà a sedere sulla panchina del Napoli? Alle prossime settimane l’ardua sentenza. Ci sono ancora tre partite da giocare in campionato, la squadra dovrà restare concentrata per cercare di terminare la stagione senza lasciare troppi punti lungo il tragitto. Il futuro di Spalletti, di fatto, resta un argomento di grande attualità e che tiene i tifosi col fiato sospeso.