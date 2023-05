Osservatori del Napoli presenti alla partita della Roma: un giocatore nel mirino!

Secondo il portale di settore calciomercato.it, ieri alla BayArena di Leverkusen erano presenti alcuni osservatori del Napoli, per assistere alla semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. In campo c’era infatti un calciatore che sarebbe nel mirino del pool di osservatori della squadra azzurra.

Calciomercato Napoli, occhi puntati sul centrocampista

Come evidenziato da calciomercato.it, gli osservatori del Napoli erano in Germania per osservare da vicino Kerem Demirbay, centrocampista centrale tedesco di origine turca. Demirbay ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione ed il suo valore di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro.

Il centrocampo è uno dei reparti che avrà bisogno di maggiori innesti nel corso del calciomercato, visto che appare difficile che l’anno prossimo Tanguy Ndombelè e Diego Demme vestano ancora la casacca azzurra.

I nomi che sono circolati negli ultimi giorni in orbita azzurra sono tanti, ma è proprio perchè, nonostante il campionato vinto, il Napoli sa che non bisogna adagiarsi sugli allori ma bisogna continuare a lavorare per limare i limiti della rosa azzurra.