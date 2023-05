Napoli gelato, se ne va alla rivale: azzurri di sasso

Sfuma uno degli obiettivi del Napoli, il calciatore preferisce un’altra destinazione che potrebbe garantirgli un posto da titolare.

Il Napoli, forte di uno scudetto da difendere la prossima stagione, sta lavorando sul mercato. Il campionato appena vinto è un risultato, senza dubbio, storico ma non può essere motivodi appagamento per gli azzurri. Aurelio De Laurentiis ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, e adesso deve lavorare con l’obiettivo di conquistarne altri o, comunque, di continuare a lottare per esso ogni stagione.

La sessione di mercato dell’estate scorsa suscitò molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che criticarono la strategia al ribasso del patron azzurro. Oggi quella stessa strategia è considerata un modello da seguire. La dimostrazione che con una giusta programmazione e progettualità, si può portare a casa un titolo pur senza nomi altisonanti o spese folli.

Al netto di questo risultato, tuttavia, il Napoli dovrà adesso fare i conti con qualche perdita. Kim e Osimhen, su tutti, sembrano sempre più lontani dalla maglia azzurra. Il coreano interessa fortemente al Manchester United, che vorrebbe pagare la clausola rescissoria per portarlo in Premier League. Per Osimhen, invece, il discorso è diverso. Son vari i club stranieri che l’hanno esso nel mirino. Difficile che de Laurentiis possa trattenerlo viste le cifre che potrebbero offrire al nigeriano. Si attende una vera e propria asta al termine della stagione per portarsi a casa il bomber azzurro.

Napoli, sfuma un obiettivo: Kamada preferisce un’altra destinazione

Il lavoro della dirigenza azzurra non sembra, però, frenato dalle voci che vedono lo stesso Cristiano Giuntoli vicino alla Juventus. Dopo 8 stagioni, l’attuale ds del Napoli potrebbe intraprendere una nuova avventura con i rivali bianconeri, che sono in forte difficoltà e necessitano di qualcuno che possa aiutarli a tornare in auge.

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che vorrebbe acquistare un americano ed un giapponese, dove i mercati sono forti ed il Napoli potrebbe espandere il brand. Pulisic e Kamada son i due nomi associati a queste dichiarazioni del patron azzurro.

Ma attenzione al giapponese. Kamada, associato fortemente al Napoli negli ultimi giorni, pare sia nel mirino del Milan, che dovrà necessariamente fare un passo nella trattativa vista la scadenza del contratto del calciatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Kamada avrebbe piacere ad andare a Milano, per cui ogni eventuale trattativa col Napoli sembra attualmente congelata. Il giapponese potrebbe prendere il posto di Bennacer nonostante sia un trequartista, infortunato ed indisponibile per circa 6 mesi. I rossoneri, però, dovranno battere la concorrenza del Borussia Dortmund, che offre cifre alte al giapponese.