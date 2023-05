Medaglie celebrative per lo Scudetto del Napoli: quanto costano e come comprarle

Nella giornata di oggi sono state presentate ufficialmente alla Zecca di Stato, a Roma, le medaglie celebrative per il terzo Scudetto del Napoli, alla presenza del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e del capitano della squadra Giovanni Di Lorenzo.

Medaglie celebrative scudetto Napoli dove acquistare

Le medaglie celebrative, coniate in tiratura limitata dalla Zecca di Stato, saranno in due differenti versioni: una in oro ed una in argento.

Le medaglie saranno acquistabili direttamente all’interno dello shop della Zecca di Stato a partire dalle ore 11:00 di lunedì 22 maggio.

Medaglie celebrative scudetto Napoli quanto costano

La medaglia d’oro avrà il costo non casuale di 1926 euro e rappresenterà nella facciata principale lo scudetto del club con la dicitura “SSC Napoli campione d’Italia”, mentre nella parte posteriore sarà rappresentato il Golfo di Napoli con in primo piano dei tifosi sugli spalti del Maradona ed il numero di serie della moneta.

La medaglia d’argento invece costerà 150 euro ed avrà sempre in primo piano il logo del club con la dicitura “SSC Napoli campione d’Italia”, mentre nella parte posteriore sarà rappresentato un tipico vicolo della città con le maglie dei calciatori appese e gli stessi calciatori esultanti nella parte inferiore.