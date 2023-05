Futuro Giuntoli, non solo la Juventus: su di lui c’è anche un altro club di Serie A

Rivoluzione in vista in casa Napoli dopo lo scudetto? Dalle ultime notizie che circolano sul futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, sembrerebbe proprio di sì. Il tecnico toscano non avrebbe gradito alcuni comportamenti di Aurelio De Laurentiis e i rapporti tra i due sono ai minimi storici.

Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, si parla semplicemente di motivazioni: dopo otto anni a Napoli e uno scudetto conquistato, Giuntoli vorrebbe affrontare una nuova sfida. Sfida che ha il nome di Juventus, da diversi mesi sulle sue tracce e ora pronta ad abbracciarlo.

Giuntoli però non è l’unico direttore sportivo di una big pronto a lasciare il proprio ruolo: anche in casa Lazio sembra essere finito il ciclo di Igli Tare. I rapporti tra lui e Sarri non sono mai stati idilliaci (per usare un eufemismo) e a fine stagione dovrebbe esserci l’addio.

Secondo quanto rivelato da “Il Messaggero”, però, Lotito avrebbe pensato proprio a Cristiano Giuntoli per sostituire il partente Tare. Un’ipotesi a sorpresa che difficilmente sarà realizzabile. Ma occhio alle sorprese.