De Laurentiis, clamoroso sgarbo alla Juve: la decisione fa infuriare i bianconeri

Il Napoli pensa al futuro e De Laurentiis pensa a un possibile sgarbo alla Juventus: la decisione può cambiare ora tutte le carte in tavola.

Il Napoli si gode il momento, dopo la vittoria dello Scudetto, e si prepara al big match da giocare contro l’Inter, che domenica pomeriggio approderà al Diego Armando Maradona dovendosi ancora guadagnare un posto in Champions League. Stessa missione della Juventus, delusa dall’uscita dall’Europa League. E proprio per i bianconeri arriva a pesare una possibile decisione di Aurelio De Laurentiis: il presidente sarebbe intenzionato a bloccare tutto.

Il Napoli pensa giustamente ai festeggiamenti per l’impresa storia compiuta vincendo il terzo Scudetto della sua storia, dopo ben 33 anni. Ma, dal canto suo, la società ragiona anche in ottica futura. Perché Luciano Spalletti avrebbe espressamente richiesto al presidente e al club di mantenere alto il livello della competitività.

Il livello elevato proprio di quella competitività di cui Spalletti parla è stato però raggiunto anche e soprattutto grazie al lavoro svolto sul mercato da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo è stato infatti in grado di andare a pescare i profili più giusti per sostituire quei big che nel corso dell’estate 2022 hanno detto addio. Ora come ora De Laurentiis sarebbe perciò orientato verso una mossa a sorpresa. Mossa che guasta le feste alla Juventus.

Napoli, De Laurentiis pensa di bloccare tutto: pronto lo ‘sgarbo’ alla Juventus

Aurelio De Laurentiis, quindi, pensando al suo Napoli e al futuro avrebbe in mente un piano. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il presidente starebbe pensando di bloccare la possibile partenza di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha un contratto con la scadenza fissata al 2024 e quindi, per andar via, dovrebbe solamente attuare una scadenza consensuale con il club partenopeo. Possibilità questa di cui si è parlato nei giorni scorsi con diverse indiscrezioni. Eppure ora tutto sembrerebbe andare in una nuova e diversa direzione.

“DeLa blocca Giuntoli”, titola il ‘Corriere dello Sport’. Giuntoli che piace alla Juventus, ormai non è più un mistero, e che si vocifera sia pronto per una nuova avventura. Solo che De Laurentiis sa anche quanto la sua figura e il suo lavoro siano stati imprescindibili nella costruzione della squadra, del gruppo. Le carte possono perciò essere rimescolate e a rimetterci sarebbe la Juventus che già è alle prese con l’eliminazione dall’Europa League, per mano del Siviglia, e con tutta la questione legata alla Giustizia Sportiva che si esprimerà a giorni.