Valigie fatte, in tre salutano Napoli: festa già finita

Futuri diversi, ma tutti lontano da Napoli. Tre calciatori azzurri che non verranno confermati al termine della stagione.

Il Napoli si trova adesso, dopo uno storico scudetto portato a casa dopo 33 anni, a dover fare i conti con il mercato estivo. Ripetersi non è mai facile, se poi vieni da un’annata spettacolare caratterizzata dalla presenza di giovani con stipendi “bassi”, diventa tutto ancora più complicato.

Il prossimo mercato sarà una sfida enorme per Aurelio De Laurentiis, che sta già lavorando per mantenere le redini di una squadra che sembra voler volare via dalle sue mani. Innanzitutto l’attuale situazione in casa Napoli, con il presidente che vive da separato in casa sia con Cristiano Giuntoli che con Luciano Spalletti. Il primo sembra destinato a lasciare Napoli per approdare a Torino, alla Juventus. Una destinazione particolare, vista la rivalità tra i due club, ma un’avventura nuova per l’attuale ds del Napoli, che dopo 8 anni in azzurro cerca nuove esperienze. Il secondo non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Il suo futuro a Napoli è in bilico, Il tecnico toscano vorrebbe garanzie in merito alla rosa del prossimo anno, ma De Laurentiis non può di certo accontentarlo su tutto.

Sul fronte giocatori, sono principalmente due i nomi caldi in questo momento: Osimhen e Kim. Il nigeriano è cercato da diverse squadre europee che sarebbero pronte a sborsare cifre altissime per portarsi a casa il bomber azzurro. Il coreano sembra sempre più vicino al Manchester United. Il club inglese sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria per Kim.

Gaetano, Zerbin e Bereszynski: futuri diversi ma tutti lontani da Napoli

Ci sono alcuni giocatori, tra quelli che hanno avuto meno spazio, che hanno comunque fatto parte della squadra scudettata e la cui situazione contrattuale è in bilico. Tre i nomi, tra quelli che hanno giocato meno: Gaetano, Zerbin e Bereszynski.

I primi due, con 5 e 9 partite stagionali, sembrano destinati ad andare in prestito per la prossima stagione. Classe 2000 e 1999, hanno bisogno di nuove esperienze per trovare spazio. Per Bereszynski, invece, il discorso è diverso. Il polacco è arrivato a gennaio nello scambio con Zanoli ma non ha reso come avrebbe dovuto. Certo, davanti aveva Giovanni Di Lorenzo, capitano instancabile, tuttofare del Napoli, a cui togliere il posto sarebbe stata impresa ardua. Ma anche quando è subentrato non ha fatto granché, per cui il Napoli sarebbe intenzionato a non riscattarlo al termine della stagione.