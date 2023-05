Nuove maglie Napoli, annuncio di Valentina De Laurentiis in conferenza stampa

Valentina De Laurentiis, dirigente della SSC Napoli e figlia del patron Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa odierna di Castel Volturno per presentare il ritiro estivo di Dimaro.

Di seguito, quanto evidenziato:

Ci aspettiamo un enorme flusso di persone, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo valutato degli spazi un po’ più ampi per l’accoglienza per dei servizi migliori ed un intrattenimento oltre ad un secondo store sul posto, più grandi rispetto al solito. Vorremmo fare un percorso per le foto dei tifosi con la coppa, diverse cose molto interessanti per migliorare e far partire una nuova era perché Napoli vuole splendere in tutti i sensi.