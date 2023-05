Ha vinto il Mondiale con l’Argentina, proposto al Napoli: costa 20 milioni

Uno dei calciatori seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione è il talento argentino Thiago Almada. Il trequartista ed esterno dell’Atlanta United, autore di 6 gol e 7 assist, ha attirato vari estimatori in Europa, tra cui proprio il d.s. Giuntoli. Almeno questa era la situazione fino a qualche settimana fa, prima che Giuntoli si avvicinasse alla Juventus.

Thiago Almada proposto al Napoli

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, Almada é stato proposto al Napoli tramite intermediari nei giorni scorsi. Allo stato attuale non risultano accordi, ne una vera e propria trattativa in fase avanzata tra il club azzurro e l’Atlanta United. Il club americano sta aprendo alla cessione di Almada e ha già stabilito quella che sarà la base d’asta: 20 milioni di euro. Il Napoli non chiude le porte ma ora non può affondare il colpo perché impegnato a capire quali saranno le decisioni sul futuro di Spalletti e Giuntoli.