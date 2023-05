Corriere dello Sport: “Spalletti irritato da De Laurentiis, futuro lontano da Napoli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Luciano Spalletti in casa Napoli. Secondo il quotidiano, l’allenatore toscano sarebbe irritato dal comportamento del presidente De Laurentiis ed addirittura il Corriere in prima pagina scrive: “Spalletti sempre più distante da Napoli”.

Di seguito i dettagli riportati dal quotidiano ed evidenziati dalla nostra redazione:

C’è il sospetto che Luciano Spalletti sia più lontano da Napoli, perchè sarebbe stato semplice, in caso contrario, sbilanciarsi e svelare cosa si sono detti nella cena di venerdì lui e De Laurentiis. Resta invece ancora adesso il velo di mistero intorno al destino del tecnico.

La volontà del tecnico sembra essere stata minata proprio dalle modalità con cui la società ha effettuato la riconferma del tecnico, a mezzo PEC prima che personalmente. Se c’è spazio per rivedersi e per progettare insieme il futuro, lo si capirà plasticamente magari già nella giornata di oggi o più in là.