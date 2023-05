Addio Napoli sul più bello, si trasferisce al Milan a parametro zero

Il Napoli pensa al calciomercato in vista della prossima stagione, ma al momento l’obiettivo sembra sfumare. Delusione tra i tifosi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista di una stagione straordinaria. Il club azzurro è tornato alla vittoria del titolo dopo 33 anni di assenza e la città è in festa per esultare per un risultato storico e inaspettato. La squadra azzurra ha spiazzato tutti con un’annata incredibile e ora già pensa al futuro.

Il club partenopeo domenica sera affronterà l’Inter in un match valido per la 36esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dalla semifinale di Champions e tra poche settimane affronterà il Manchester City nella finale di Istanbul. Gli azzurri affronteranno le ultime tre giornate di campionato solo per festeggiare e far giocare chi ha giocato di meno. Domenica invece i nerazzurri hanno l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione in Champions League.

Intano in casa Napoli si pensa al futuro e la società valuta diverse opzioni per il futuro, in particolare sul calciomercato. In attesa di conoscere il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di calciatori chiave come Kim Min-Jae, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, il Napoli valuta anche il mercato in entrata e negli ultimi giorni si è discusso del possibile arrivo di Keichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte.

Napoli, poche possibilità per l’acquisto

Secondo quanto riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio il calciatore nipponico non andrà al Napoli. Su Kamada c’è il forcing di Milan e Borussia Dortmund con i rossoneri che sarebbero la prima preferenza del calciatore. La società sa che il talentuoso calciatore può essere utilizzato sia come trequartista che come centrocampista centrale, importante visto il recente infortunio di Bennacer. L’algerino rientrerà direttamente nel 2024 e il Milan deve sostituirlo. I rossoneri devono però valutare se pareggiare l’offerta del Borussia Dortmund, club che ha finora fatto l’offerta più alta.

Nulla da fare invece per il Napoli, non al momento in corsa per il calciatore. Il giocatore intrigava visto l’operazione low cost ma al momento non rappresenta una priorità. Il Napoli potrebbe fare alcuni cambi in mezzo al campo durante la stagione, ma non si conoscono ancora i pensieri della società. Uno dei principali dubbi del club riguarda la situazione di Giuntoli: il ds della squadra partenopea è stato uno degli artefici di questa stagione, ma la Juve appare vicina e la situazione sarà chiarita nelle prossime settimane.