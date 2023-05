Samardzic-Napoli, parla Carnevale: “Me lo auguro, ma deciderà il presidente”

Il nome di Lazar Samardzic è uno di quelli che continua a circolare in casa Napoli. Il centrocampista tedesco dell’Udinese sta facendo vedere ottime cose in Serie A e gli azzurri vorrebbero acquistarlo prima di far cadere su di lui gli occhi delle big inglesi.

Nella giornata di oggi, il presidente esecutivo friulano, Franco Soldati, ha dichiarato che Samardzic e Pafundi, entrambi seguiti dai partenopei, potrebbero restare ancora a Udine per proseguire nel percorso di crescita. A parlare del futuro del classe 2002, però, ci ha pensato anche Andrea Carnevale, ex Napoli e ora responsabile dell’area scout dell’Udinese.

Di seguito le parole di Carnevale rilasciate a Radio Crc: