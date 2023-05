Samardzic e Pafundi in ottica Napoli? Risponde il presidente dell’Udinese

La stagione del Napoli è ormai conclusa, la vittoria dello scudetto ha indubbiamente calato le motivazioni della squadra. Eppure, tifosi e Spalletti vorrebbero trovare altre vittorie per provare a superare il record di punti di 91 punti, raggiunto da Maurizio Sarri nell’annata 2017/2018.

La società però sta già lavorando per la prossima stagione, valutando diversi profili per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Tra i giocatori che sono in ottica Napoli ci sono i due talenti dell’Udinese, Lazar Samardzic e Simone Pafundi.

Il presidente esecutivo del club friulano, Franco Soldati, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, e ha cercato di fare chiarezza sulla questione.

Innanzitutto noi dobbiamo chiudere questa stagione in maniera dignitosa cercando di arrivare il più in alto possibile. Poi per quanto riguarda le trattative verranno poi valutate dalla proprietà. Non so se Samardzic piace al Napoli, bisogna chiederlo a loro. Non ne sono a conoscenza, io dico chiaramente che Lazar è un giocatore sicuramente in prospettiva per una grande sia in Italia che all’estero. Perché è poliedrico, giovanissimo e per adesso è un giocatore dell’Udinese. Credo sia molto difficile che si muova. Così come anche Pafundi, che deve rimanere con noi per fare il suo percorso di crescita.