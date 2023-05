“Osimhen con me al Milan”: tifosi spiazzati in diretta, avete sentito?

L’ex tecnico del Milan, Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. L’ex rossonero si è soffermato, tra le varie cose, su Victor Osimhen, calciatore che prenderebbe volentieri nel caso in cui fosse ancora in attività.

Di seguito, le parole rilasciate dal tecnico nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica:

Ero convinto che Spalletti facesse bene, le risposte sono state positive. Giuntoli? Io avevo Braida che mi consigliava giocatori per il Milan e gli credevo senza dar retta agli altri. Giuntoli è stato bravo a scovare giocatori e credo che possa essere una perdita importante per il Napoli.

A Napoli è molto difficile ripetersi soprattutto se continueranno a far festa per i prossimi sei mesi (scherza ndr.). A Napoli e Roma è difficile ripartire con la stessa rabbia come per esempio può accadere in piazze come Milano o Torino. Kim, Lobotka, Osimhen, Anguissa o Kvaratskhelia? Se ne posso prendere solo uno direi che prenderei Osimhen, soprattutto se fossi al Milan