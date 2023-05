MERCATO NAPOLI – In queste settimane sono diversi i rumors di calciomercato che vedono protagonisti i big del Napoli dopo l’incredibile annata Scudetto. Il rendimento stagionale degli uomini di Luciano Spalletti accende l’interesse dei vari top club in Europa e le voci non si sono sprecate nemmeno per Stanislav Lobotka, malgrado il rinnovo contrattuale recente.

A fare chiarezza a proposito del futuro dello slovacco è il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ai microfoni di 1 Football Club – trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di 1 Stasion Radio – ha rivelato le ultime novità in casa azzurra.

Le parole di Venerato