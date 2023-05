Futuro Osimhen, De Laurentiis ha un’idea per provare a trattenere il nigeriano

La stagione formidabile del Napoli, vittorioso dello scudetto, ha fatto attivare le grandi d’Europa, pronte a fiondarsi sui maggiori talenti del club partenopeo. Su tutti c’è sicuramente Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A con 23 reti.

Sull’attaccante nigeriano sono ben note già da tempo le attenzioni delle maggiori squadre di Premier League. A dare maggiori aggiornamenti sul futuro del nigeriano ci ha pensato il giornalista Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso del programma “1 Football Club”.

Conosciamo il tetto d’ingaggi imposto dal presidente, che prevede un massimo di tre milioni a stagione. Il nigeriano guadagna già oltre quattro milioni. Il patron, al fine di accontentare il tecnico, cercherà di trattenere l’attaccante nigeriano, puntando anche ad un adeguamento contrattuale che possa in qualche modo bilanciare le cifre proposte dai club esteri. Sarà decisivo il vertice di inizio giungo con Calenda ed il ragazzo, con le qualità carismatiche e dirigenziali del presidente che potranno fare la differenza. Magari vi sarà la promessa di inserire una clausola, e di lasciare il calciatore alle proprie future ambizioni nelle stagioni successive.

In caso contrario, il Napoli non si farà trovare impreparato, e non escludo che possa richiedere un pagamento non eccessivamente dilazionato sui 150 milioni del prezzo del cartellino. L’interesse del Chelsea, in tal senso, non va sottovalutato, anche se le soluzioni proposte come contropartita non convincono. Koulibaly per questioni anagrafiche e Pulisic per gradimento del tecnico.