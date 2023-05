Festa scudetto a Napoli e stadio Maradona in vendita: parla il Sindaco Manfredi

Si avvicina il weekend del 3 e 4 giugno, data in cui si terrà Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato e occasione per festeggiare lo scudetto del club azzurro. Dopo la festa al termine di Napoli-Fiorentina, ce ne sarà un’altra al Maradona (e non solo) post premiazione ufficiale con alzata della coppa al cielo.

In mattinata sono circolate parecchie voci su una possibile festa scudetto in piazza annullata e della vendita dello stadio Diego Armando Maradona. A fare chiarezza però ci ha pensato il Sindaco Gaetano Manfredi, parlando ai microfoni di Canale 21 al termine di un evento tenutosi nel quartiere Pianura.