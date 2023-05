Zuliani da non credere: “La Juve è seconda, ma c’è ancora il caso Osimhen”

La Juventus ha vinto in serata contro la Cremonese e si è portata al secondo posto in solitaria in classifica, approfittando dei tanti passi falsi per le pretendenti in zona Europa. La speranza dei bianconeri, però, è che la penalizzazione che dovrebbe arrivare verso il finale di stagione non cambi le prospettive future.

Tuttavia, il giornalista di fede juventina Claudio Zuliani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale ufficiale YouTube che hanno fatto scatenare tutti i tifosi azzurri sui social, sperando anche in possibili risvolti inattesi riguardo proprio il Napoli.

Le parole del giornalista

Di seguito, quanto detto da Zuliani a tal proposito: