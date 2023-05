Notizia dal Comune: “Pronta la cittadinanza onoraria per Spalletti!”

Il consigliere al Comune di Napoli Nino Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Tra i tanti temi trattati, i più importanti sono certamente quelli relativi agli eventi della Festa Scudetto in programma dopo l’ultima partita di campionato, oltre che la possibile cittadinanza onoraria per Luciano Spalletti.

Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

L’organizzazione degli eventi Scudetto è ancora ferma sul tavolo degli organi deposti alla sicurezza. Aspettiamo di capire come sviluppare qualcosa insieme al Napoli, ma si sta lavorando per trovare un’idea che coinvolga tutta la città e tutti i tifosi. Dopo l’ultima domenica contro la Sampdoria, l’indicazione sarà quella di contingentare gli eventi con il rischio che sia superfluo poi festeggiare in più piazze.

Premiazione del Napoli al Maschio Angioino? Non ho avuto ancor nessun tipo di conferma, ma c’è molto fermento a Palazzo San Giacomo. Qualcosa bolle in pentola. Sulla premiazione dei calciatori non ho avuto nessuna conferma o smentita, mettiamola così.