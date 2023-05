Marika Fruscio, continua lo show dopo lo scudetto: la veste si apre all’improvviso (Foto)

Lo show per lo Scudetto del Napoli non è certo finito qui, nonostante l’aritmetica sia arrivata lo scorso 4 maggio contro l’Udinese

Il Napoli ha aritmeticamente vinto lo Scudetto dallo scorso 4 maggio, in seguito all’1-1 ottenuto sul campo dell’Udinese. Uno splendido successo a trentatré anni dall’ultima volta. Sono diverse le donne del mondo dello spettacolo che nel corso degli anni hanno promesso ai propri fans e non solo uno spogliarello, in caso di vittoria del campionato da parte dei partenopei. Durante la festa per le strade di Napoli, l’ex pupa Emy Buono ha girovagato sulle spalle di amici -quasi- nuda per festeggiare ciò che è una vera e propria impresa sportiva.

Le foto e i video hanno subito fatto il giro del web ed Emy Buono ha avuto dei grossi apprezzamenti da parte dei suoi followers. Anche Marisa Laurito ha promesso di mostrarsi senza veli in caso di vittoria finale del Napoli, parole poi ritrattate vista l’età dell’attrice e conduttrice televisiva. E poi c’è lei, Marika Fruscio, presente da anni nei salotti televisivi campani e non e accanita tifosa partenopea che delizia i suoi followers sul suo profilo Instagram con foto osé, in grado di far viaggiare la mente verso paesaggi ancora inesplorati.

Marika Fruscio non si contiene sui social: che foto

Il profilo Instagram di Marika Fruscio conta 880 mila followers e quasi ogni giorno posta foto e video per aggiornare tutti quelli che la seguono della sua vita personale e lavorativa. L’ultimo scatto ha deliziato i tifosi partenopei con una veste a fiori, che riesce a coprire poco il seno prosperoso e lo sguardo rivolto verso l’obiettivo per la foto.

Sono tanti i commenti ricevuti dalla Fruscio e tantissimi i like alla foto. La didascalia: “Sempre positiva”. Per ricordare il mantra della sua vita, quella della positività e di affrontarla sempre col sorriso e, perché no, con qualche foto un po’ più particolare per far sognare anche i suoi fans di vecchia data.

Già nei giorni scorsi, Marika Fruscio aveva postato diversi scatti rigorosamente in intimo azzurro per festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Lo show non è quindi finito qui e la sensazione è che continuerà almeno fino a quando terminerà la stagione. Con grande apprezzamento dei suoi fans, un po’ meno degli haters che non mancano mai. Ma lei prosegue per la sua strada, ‘sempre positiva’ come ha scritto qualche giorno fa nella didascalia della foto con la veste a fiori.