Gazzetta: “Addio Kim? Il Napoli vuole il gioiello dell’Ajax!”

L’edizione online della Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile addio di Kim Min Jae al Napoli e di quelli che potrebbero essere i suoi sostituti nel cuore della difesa azzurra guidata, si spera, da Luciano Spalletti.

Di seguito quanto riportato dall’edizione online del quotidiano ed evidenziato dalla nostra redazione:

La società azzurra si sta guardando intorno, sono usciti i nomi di Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda, Danso del Lens ma non solo. Attenzione però all’ultimo nome finito nella lista del Napoli, si tratta di Jurrien Timber dell’Ajax. Difensore olandese classe 2001 che sta facendo molto bene e si sta mettendo in mostra. Il problema è che, come Scalvini, costa tanto. Nessuno nasconde però la speranza che Kim decida di restare.

Calciomercato Napoli, chi è Timber

Jurrien Timber è un difensore centrale olandese di 1,82 m che nonostante la giovane età (non ha ancora compiuto 22 anni) è già il cardine della difesa dei Lancieri. Anche in Nazionale ha già mostrato il proprio valore, avendo accumulato già 15 presenze in nazionale maggiore nonostante la giovane età.

È molto duttile e abile tecnicamente, tant’è che può essere utilizzato all’occorrenza anche come terzino destro. Secondo il portale di settore Transfermarkt il suo valore stimato è di circa 42 milioni di euro.