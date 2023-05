“Contatto Pessina-Osimhen come Milik-Lobotka”: il paragone di Marchisio fa discutere

Protagonista, in negativo, di Monza-Napoli è stato sicuramente l’arbitraggio. Sono due, in particolare, gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento da parte della squadra di Luciano Spalletti, ma quello che sta facendo più discutere è sicuramente il contatto Pessina-Osimhen. giudicato addirittura fallo di quest’ultimo.

A tornare sull’episodio è l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, ospite della storica trasmissione RAI, ‘La Domenica Sportiva’: l’opinionista si è espresso sul contatto, giudicandolo nettamente da rigore, tirando in ballo un altro episodio controverso di queste settimane, facendo già discutere a suo tempo i tifosi.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex bianconero:

Quello di Pessina su Osimhen per me è rigore, bravo Osimhen ad anticiparlo e a difendere il pallone. È la stessa roba di Milik con Lobotka: Milik è dietro, mette il piede davanti e prende lui il fallo. Invece è stato fischiato il contrario. A volte un giocatore è bravo, anche se è indietro mette la gamba davanti, ti anticipa ed è lui in possesso di palla.