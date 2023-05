Calciomercato Napoli, De Laurentiis vira sul big della Serie A: servono 40 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli in queste settimane sta monitorando diversi profili per comporre la squadra del futuro. Anche lo stesso Luciano Spalletti ha ammesso che la dirigenza è già al lavoro su alcuni nomi, nonostante l’uomo mercato Cristiano Giuntoli possa dire addio a stretto giro agli azzurri.

Uno delle opzioni più stuzzicanti porta a Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta e uno dei calciatori che da tempo piace proprio alla squadra partenopea.

La rivelazione sull’olandese

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando come l’olandese sia un nome assai gradito alla squadra, in attesa di capire se il Milan concretizzerà il suo interesse per Daichi Kamada: