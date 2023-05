Affare in chiusura tra Napoli e Atalanta, ma De Laurentiis vuole uno “sconto”!

Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com ci sarebbe un affare in chiusura tra Napoli e Atalanta. De Laurentiis è convinto delle qualità del calciatore e avrebbe dato il via libera all’affare, chiedendo però un piccolo sconto alla società bergamasca.

Calciomercato Napoli, affare ad un passo con l’Atalanta

Si tratta di Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dei nerazzurri che da gennaio si è accasato in prestito al Napoli con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, il portiere ha sempre ben figurato, tanto da meritarsi la possibilità di continuare a vestire la maglia azzurra.

De Laurentiis però per chiudere l’affare vorrebbe ricevere un piccolo sconto dalla dirigenza dell’Atalanta, confidando sulla chiara volontà del calciatore, che ha espresso più volte l’amore nei confronti della città e della tifoseria del Napoli.

Nel corso di questa sessione di mercato sarà molto importante per De Laurentiis tenere buoni rapporti con la società bergamasca, perchè Gollini potrebbe essere solo il primo degli affari tra le due società, visto che sono in orbita Napoli da tempo i nomi di Scalvini e Hojlund per sostituire rispettivamente Kim e Osimhen.